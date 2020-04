Cotto e Mangiato, ricetta 3 Aprile: crostata con crema all’arancia

Ultima ricetta per questa settimana. Siamo come sempre in compagnia di Tessa che a Cotto e Mangiato oggi propone una crostata con crema all’arancia.

Ricetta

Gli ingredienti sono:

Per la frolla

100 grammi di burro

80 grammi di zucchero a velo

40 grammi di amaretti

200 grammi di farina

1 uovo

Per la crema:

1 arancia

400 grammi di latte

90 grammi di zucchero

30 grammi di farina

2 uova

Preparazione

Per quel che concerne la pasta frolla iniziare a lavorare burro morbido zucchero a velo e uovo. Dunque aggiungere gli amaretti sbriciolati e la farina a poco a poco. Quando sarà tutto pronto, mettere a riposare l’impasto per un’ora. Dopodiché stendere la frolla adagiarla in un ruoto con cerniera e cuocere a 180 gradi per 30 minuti o più.

Intanto preparare la crema. Mettere il latte sul fuoco con le scorze d’arancia, dunque quando bolle, aggiungere il succo d’arancia e mettere da parte. In un’altra pentola mettere uova farina e zucchero e girare sempre, dunque allungare adagio con il latte e continuare a girare finché non si addensa. A questo punto togliere dal fuoco.

Siamo pronti a mettere la crema sulla pasta frolla, ormai cotta e sfornata. Il tutto decorando con qualche amaretto.

