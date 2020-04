Grande Fratello Vip, finale: presenti anche gli ex concorrenti – VIDEO

Gli ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip saranno presenti alla finale

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere al termine, l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 andrà in onda l’8 aprile 2020.

Gli ex concorrenti della quarta edizione non potranno recarsi in studio durante la finale a causa dell’emergenza Coronavirus, saranno comunque presenti tramite collegamento.

A farlo sapere è stata Teresanna Pugliese. L’ex gieffina durante una diretta su Instagram ha infatti svelato: “Per la finale faremo un collegamento ognuno di noi da casa“.

Chi vincerà la quarta edizione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere la messa in onda della finale per scoprirlo.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!