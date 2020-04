Mascherine obbligatorie a Forte dei Marmi, il sindaco: “Multe fino a 500 euro per chi non la indossa”

Il primo cittadino di Forte dei Marmi ha firmato un’ordinanza che rende l’uso mascherine obbligatorio nei luoghi pubblici chiusi, dai supermercati alle banche

Indossare le mascherine fuori casa per difendersi e proteggere gli altri dal coronavirus è, ad oggi, una raccomandazione per chi non è positivo al virus e a condizione che rispetti le distanze minime per evitare il contagio ma presto le cose potrebbero cambiare. Nel frattempo c’è chi ha deciso, per combattere la pandemia, di istituire l’obbligo di indossarle nei luoghi pubblici al chiuso. Accade a Forte dei Marmi dove il sindaco Bruno Murzi ha firmato un’ordinanza che nelle prossime ore entrerà un vigore, che rende obbligatorio l’uso di mascherine in luoghi quali negozi di alimentari, farmacie, banche e supermercati, pena il rischio di pesanti sanzioni. Se qualcuno verrà dunque sorpreso senza mascherina protettiva indosso verrà multato, con sanzione prevista fino a 500 euro: L’ordinanza sarebbe già dovuta entrare in vigore ma il primo cittadino ha deciso di slittarne l’avvio per completare la distribuzione di mascherine a tutti i residenti di Forte dei Marmi; nel comune ne sono infatti arrivate 4mila ed altrettante sono attese per i prossimi giorni.

Il sindaco: “Rimanete in casa più che potete”

Il sindaco, nel rinnovare alla popolazione l’appello a rimanere in casa il più possibile ha spiegato, in un video postato sulla pagina Facebook del comune: “Riteniamo che siano sufficienti non più di due o tre mascherine a nucleo familiare, perché per le misure restrittive in atto, le uscite devono essere contingentate. Contiamo di avere prestissimo altri dispositivi in modo da fornire ricambi alla popolazione. Sono fermamente convinto che sia necessario mettere in campo tutte le misure per assicurare alla mia comunità una valida protezione rispetto al propagarsi del virus, dalle mascherine al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, oltre ovviamente ad uscire di casa solo per le strette necessità contemplate dal Decreto”,

