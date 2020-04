Mika, i familiari hanno avuto sintomi del Coronavirus: la madre ricoverata in ospedale – VIDEO

Mika ha svelato ai suoi fan che i membri della sua famiglia hanno avuto i sintomi del Coronavirus, la madre è stata portata in ospedale

Tramite un lungo post pubblicato su Instagram Mika ha spiegato come mai è stato assente nell’ultimo periodo sui social.

Il cantante ha spiegato che i suoi familiari a Parigi hanno avuto i sintomi del Coronavirus. Domenica sua madre è stata portata in pronto soccorso. Lui stava per andare in diretta in onda su Rai Uno ma ha dovuto abbandonare la trasmissione.

Ai suoi fan ha poi detto: “Mia madre ha combattuto un cancro al cervello aggressivo. Per questo motivo, con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate e ci hanno detto di prepararci al peggio.Ci siamo seduti a casa, gli uni separati dagli altri, incapaci di contattarla o di parlarle, proprio come molti di voi che state vivendo situazioni simili in questo momento. Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando“.

Il cantante ci ha tenuto a ringraziare gli operatori sanitari che ogni giorno combattono contro l’emergenza sanitaria. Ha poi concluso dicendo: “Il mio cuore va a chiunque sia affetto da questo terribile virus. Non essere in grado di parlare o vedere le persone che ami mentre soffrono e combattono è straziante, e voglio esprimere la mia più profonda vicinanza a coloro che si trovano attualmente nella stessa situazione e, peggio, a coloro che hanno perso qualcuno che amano.“

Sara Fonte

