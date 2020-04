Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2020: l’Ariete vivrà un bel weekend, il Toro sente la stanchezza

Venerdì 3 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Weekend intenso. Metti il freno allo stress e all’agitazione eccessiva. Arriva una maggiore energia e questo è un punto a tuo favore;

Toro. Forse ti senti un po’ giù. Possibile che tu debba tornarti a occuparti di situazioni che hai gestito di fretta in passato. Saturno è dissonane e ti invita a rallentare i ritmi. Attenzione alle parole che usi nei rapporti con gli altri;

Gemelli. Credo che nei prossimi mesi Venere ti regalerà tantissimo. Si parte con qualche dubbio, è vero, ma da qui ad agosto arriveranno grandi occasioni. Nelle prossime settimane potrai mettere in cantiere la stipulazione di accordi e contratti;

Cancro. Stai facendo tanta fatica ma finalmente Saturno non è più opposto (anche se solo per qualche settimana). Senti il desiderio di pensare al futuro con più interesse. Quel che è certo è che sei a un bivio: chi ha iniziato un nuovo lavoro negli ultimi due anni potrebbe essersene pentito. Questo periodo ti può aiutare a dire basta. Gli eventi drammatici della vita magari ti portano a fare un cambiamento che non avresti mai pensato di fare o che non avevi il coraggio di portare avanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei coraggioso e forte. Hai la Luna nel segno e presto avrai anche dalla tua parte Venere. Questo porterà un bel recupero dal punto di vista emozionale. Sei comunque agitato perché stai vivendo, come tutti, un periodo di costrizione;

Vergine. Cerca di prenderti maggiormente cura della tua vita. Non fare passi troppo azzardati, specialmente se hai molte responsabilità. Tu sei lungimirante e quindi penso che questa dote ti porterà a fare le scelte giuste. La giornata di oggi promette bene, così come tutto questo fine settimana. Particolarmente importanti le situazione che nasceranno domenica;

Bilancia. L’attività ti aveva preso molto all’inizio dell’anno, ma ora ti rendi maggiormente conto dell’importanza che ha l’amor nella vita delle persone. Tu sei il segno della coppia, delle relazioni, della comunicazione, e per per te è davvero difficile stare solo. Venete, in questo aprile, ti aiuterà;

Scorpione. Provi una sensazione di libertà derivata dal fatto che ora Venere non ti è più opposta. Ora avrai la capacità di ricucire uno strappo. Sei ancora sotto pressione dal punto di vista finanziario.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu e gli altri segni di fuoco siete giù di tono a causa di questa situazione generale che l’Italia sta vivendo. Non vorrei che questa tensione si riversasse in amore perché questo significherebbe vivere tensioni fino a giugno. Tu di solito ti allontani dalle polemiche, ma ora diventa più difficile farlo;

Capricorno. Cerchi soluzioni per il futuro perché sei lungimirante. Nessuno dovrebbe sottovalutarti: anche quando sembri inattivo agli occhi degli altri, tu in realtà ti sei solo fermato a riflettere per capire come meglio procedere. Non pensare al passato;

Acquario. Continua il tuo tentativo di cambiare vita. Questa situazione di tensione ti ha portato la voglia di vivere per davvero l vita che vorresti vivere. Fino a ora potresti aver fatto cose che non volevi fare o mantenuto il quieto vivere in alcune relazioni. Magari avevi paura di cambiare le cose o non ne avevi la voglia. Ora , con Saturno nel segno, capisci che c’ bisogno di novità. Il vero motivo per cui non riesci a fare quello che vorresti è la tensione che ancora vivi a livello finanziario;

Pesci. Scelte da rivedere con un nuovo occhio critico. Come si va avanti? Aprile non sarà un mese facile per gli affari di cuore e qualche relazione potrebbe mutare e diventare più rigida perché tu non sei pi disposto a tollerare chi finge con te. Non sottovalutare le buone idee. Giove ti regala qualcosa in più a livello di energia. Vuoi cambiare perché ci sono cose che non ti interessano più. Sfoga la tensione che provi ma non farlo in amore: mi raccomando.

