Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 3 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 3 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 3 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Gifted – Il dono del talento”: Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni, figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la materia e non solo. Tanto che, quando deve controvoglia andare a scuola, si ritrova in una condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio, ma ad aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante dell’eccellenza negli studi. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Good Doctor”: Shaun tenta in tutti i modi di rendere appagante il rapporto con Carly. Intanto, Morgan si trova ad affrontare un caso che la riguarda da vicino: quello di sua madre. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda il film “Passeggeri notturni”: Enrico è il conduttore radiofonico di una trasmissione serale in cui gli ascoltatori raccontano le proprie vicende personali e la cui vita verrà stravolta dall’incontro con una donna misteriosa, Valeria. Subito dopo, va in onda la fiction “I topi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sulla cronaca nera con il programma “Quarto Grado”, seguito da una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda la finale di “Amici di Maria De Filippi”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Run all night – Una notte per sopravvivere”: Jimmy Conlon è un ex killer professionista, amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, tormentato da innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini passati. Il figlio Michael non vuole avere nulla a che fare con il padre, nel tentativo di creare per sè e la propria famiglia una vita perbene. Ma il destino complica le cose. Subito dopo, il film “Bait – L’esca”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 3 aprile 2020

Rai 1

21:20 Gifted – Il dono del talento (film)

23:30 TV7

Rai 2

21:20 The Good Doctor

22:30 The Resident

Rai 3

21:20 Passeggeri notturni (film)

23:30 I topi

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Donnavventura

Canale 5

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Run all night – Una notte per sopravvivere (film)

23:30 Bait – L’esca (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!