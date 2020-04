Chi è Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Gaia Gozzi, cantante e vincitrice di “Amici 19”.

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, si è conclusa la diciannovesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, che ha visto la vittoria della cantante Gaia Gozzi. Secondo classificato e vincitore della categoria “ballo”, il ballerino cubano Javier Rojas. Ecco, per voi, alcuni cenni biografici su Gaia, interprete del brano “Chega”.

Gaia Gozzi è nata a Guastalla (Reggio Emilia), il 29 settembre 1997. È di Viadana (MN), ma vive a Milano. Italo-brasiliana, ha un rapporto molto profondo con sua madre e grazie a lei, ballerina, ha scoperto la sua grande passione per l’arte, che l’ha spinta ad avvicinarsi al mondo della musica. Suo padre, invece, è proprietario di un’azienda che produce biciclette.

La musica non è la sua sola passione. Gaia, infatti, ha una grandissima propensione anche per il ballo, il cinema e l’arte in genere. Tra gli altri hobby che coltiva durante il tempo libero invece c’è lo sport, ma anche disegnare e viaggiare. Grazie ai viaggi, infatti, e alla madre di origini brasiliane, ha avuto modo di imparare diverse lingue.

Autodidatta nel canto, nel 2016 partecipa al talent show “X Factor”. In squadra con Fedez (Under donne), si classifica seconda. Esce l’album “New Dawns” e continua a coltivare la sua passione, dedicandosi a nuovi progetti musicali. Poi, nel 2019, l’approdo ad “Amici”, dove riceve il consenso di pubblico e critica. Venerdì 20 marzo è uscito, in versione digitale, con etichetta Sony Music Italy, il suo album “Genesi”, che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes e al quinto posto della classifica Fimi GfK. Il brano “Chega” ha esordito al primo posto della classifica iTunes.

Maria Rita Gagliardi

