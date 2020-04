Il coronavirus si porta via un bimbo di 5 anni: è la vittima più giovane in Europa

Un altro bambino positivo al coronavirus è deceduto. È accaduto in Gran Bretagna: il piccolo aveva solo 5 anni

Il coronavirus si è portato via un bambino di soli 5 anni. Terribile tragedia quella che ha colpito la Gran Bretagna che, come Italia, Spagna e Francia, sta facendo i conti con un’improvvisa impennata del numero dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e ancor peggio dei decessi. Tra le vittime, in una giornata drammatica per il Paese con il record (negativo) di vittime (ben 708 morti che portano il totale a 4.353), c’è anche un bimbo, la vittima più giovane del coronavirus in tutta Europa.

La condizione sanitaria del bambino non è ancora chiara

Prima di lui hanno infatti perso la vita una 12enne e un 14enne. Nelle ultime ore nel solo Regno Unito almeno 4000 persone sono risultate positive al tampone. La notizia del decesso del bimbo è stata data dal Daily Mail secondo cui il piccolo soffriva di patologie pregresse e il Covid-19 potrebbe aver contribuito ad un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. La situazione sanitaria del bambino però non è al momento ancora del tutto chiara.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!