Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2020: i Gemelli ritrovano la forza, il Cancro non vuole più subire

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi la Luna è favorevole. Puoi superare le difficoltà che hai vissuto nel corso della settimana che se ne sta andando, soprattutto tra martedì e mercoledì. Venere si volge nuovamente a tuo favore. Bene, magari, gli incontri sui social. Qualche problema sul lavoro, ma le soluzioni arriveranno presto;

Toro. Sei molto nervoso. Hai Giove favorevole, però il transito di Saturno dissonante provoca ritardi. Hai delle idee in mente ma ti sei dovuto fermare. Una persona ti provoca? probabile che tu reagisca male;

Gemelli. Questo inizio di mese è importante, e non solo: Venere sarà favorevole fino ad agosto e ti conferisce una forza che prima non avevi. Le ultime settimane sono state un po’ dure, ma tu sei capace di andare avanti e di mantenerti sempre allegro;

Cancro. Approfondisci un rapporto. Puoi finalmente dire quello che pensi: Saturno ha allenato la sua presa su di te e le cose vanno un po’ meglio. La situazione di disagio che stiamo vivendo ti spinge a guardare a fondo dentro di te e a ritrovare le tue emozioni più vere. Non sei più disposto a dire “sì” solo per quieto vivere: ora vuoi fare quello che dici tu e non quello che dicono gli altri.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. La Luna, oggi, è nel segno e ti dona forza. Venere favorevole può dare di più nelle relazioni e nei rapporti con gli altri. Saturno è opposto e indica un disagio lavorativo avvertito maggiormente dai nati nell’ultima parte di luglio. Gli ultimi accadimenti hanno spiazzato tutti, ma per il Leone le tensioni si avvertivano già a inizio anno. Può darsi che una persona non ti sia stata riconoscente;

Vergine. Attenzione ai rapporti familiari e interpersonali. Ad aprile e maggio le relazioni potrebbero essere messe in secondo piano, e questo perché tu sei convinto che la cosa importante sia avere un lavoro, una sicurezza: solo con le spalle coperte si può amare bene, senza preoccupazioni. Quando non hai sicurezze può emergere il tuo lato di ipocondriaco o maniaco dell’ordine (ma sono casi estremi). Non devi demoralizzarti, anche se alla lunga ti pesa dover cambiare sempre prospettiva;

Bilancia. Venere è favorevole: via libera alle emozioni e ai sentimenti. Febbraio è stato un mese pesante, ma ora è alle spalle. Puoi riscoprire la gioia del vivere bene. Parlo, per esempio, di quelle famiglie che hanno vissuto dei momenti di tensione nel rapporto genitori-figli. Se ci sono dei contrasti è meglio riavvicinarsi. Non è possibile farlo? Allora i nati del segno dovrebbero pensare alla propria serenità;

Scorpione. Hai bisogno di relax. Rispetto alle tensioni che hai avvertito a partire da dicembre 2019, ora c’è un recupero, sebbene su questo incida la situazione che stiamo vivendo. Sul lavoro hai ancora tante questioni da mettere in chiaro, ma c’è una luce in fondo al tunnel: da fine giugno quello che vivi adesso ti sembrerà diverso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi dire delle cose pungenti? Dille oggi e non domani perché domenica sarà una giornata sotto pressione. Sentimenti in revisione, in questo aprile: la cosa riguarda anche le coppie che da tempo sono arrugginite. In alcuni casi si potrà ricominciare da capo. Certo, chi vive due storie parallele dovrà fare molta attenzione;

Capricorno. Weekend che ti spingerà a reagire a qualche provocazione. Nonostante tutto, sei più forte rispetto agli inizi della settimana. Arrivano delle occasioni in più. Scelte in arrivo per gli imprenditori, occasioni in più per chi magari aveva un lavoro precario. C’è anche qualcosa da rimandare ma non temere perché tu sei uno dei segni più favoriti dell’anno;

Acquario. Sei molto frastornato. Spesso, prima di riemergere, si deve toccare il fondo. Sei polemico e non accetti compromessi, ma in questi ultimi anni non sei stato rivoluzionario. Ora la situazione è diversa: si trasgredisce e c’è chi addirittura vuole ripartire da zero. Saturno è arrivato nel tuo segno e fa il revisore dei conti;

Pesci. Attenzione alle relazioni con gli altri, e specialmente a quelle con Vergine e Sagittario. Attento maggiormente se vivi due storie. Il momento è confuso. Per quanto riguarda le questioni pratiche, c’è stato uno stop. Dal 20 di aprile sarai pronto a ripartire.

