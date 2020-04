Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 4 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 4 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 4 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone “Il meglio di Viva Raiplay”. A seguire, “Techetechetè Super Zero”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio-Antivirus”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con “Sapiens-Un solo pianeta”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia Weekend”, seguita dal film “Il Padrino-Parte III”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre Desolate”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Nut Job 2 – Tutto molto divertente”: Sully e i suoi amici Buddy, Angie e Precious scoprono che il sindaco di Oakton City ha intenzione di far costruire un imponente parco di divertimenti laddove loro, insieme ad altri amici animali, hanno casa. Al fine di proteggere il loro parco verde dalle mire del primo cittadino, uniranno le loro forze a quelle della figlia del sindaco e di un guardiano di animali fuori dal normale. In seconda serata, il film “Home-A casa”.

Su La 7 va in onda il film “Un marito per Cinzia”: Tom Winston è un avvocato americano che, rimasto vedovo, prende con sè i tre figli, riluttanti a vivere con lui. Una sera, li porta a un concerto del maestro Zaccardi, padre tiranno di una figlia ribelle: Cinzia. Quella stessa sera, fuggono dai rispettivi genitori sia Cinzia che Robert (figlio dell’avvocato); si incontrano e la ragazza riporta Robert a casa. Inizia, da qui, un rapporto di simpatia tra Cinzia e i figli di Tom, tanto che questi assume la ragazza come governante. Dopo varie disavventure, Tom si innamora di Cinzia. Subito dopo, il film “Sabrina”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Il segno della libellula – Dragonfly”: ragazzino uscito dal coma racconta di aver conosciuto la moglie defunta di un medico nell’aldilà.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 4 aprile 2020

Rai 1

21:20 Il meglio di Viva Raiplay

23:40 Techetechetè Super Zero

Rai 2

21:20 Petrolio-Antivirus

23:30 Tg2 Dossier

Rai 3

21:20 Sapiens-Un solo pianeta

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Stasera Italia Weekend

23:30 Il Padrino-Parte III

Canale 5

21:20 Ciao Darwin 8-Terre Desolate

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Nut Job 2 – Tutto molto divertente (film)

23:30 Home-A casa (film)

La 7

21:20 Un marito per Cinzia (film)

23:30 Sabrina (film)

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!