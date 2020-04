Aggiornamenti coronavirus, scende la curva dei contagi. In aumento i denunciati per false dichiarazioni

Ultime notizie relative al coronavirus, l’Istituto Superiore della Sanità contempla l’inizio della fase due.

Il presidente dell’ISS, Silvio Brusafetro, ha commentato i dati positivi sul numero di contagi e di ricoveri per Coronavirus forniti dal capo della protezione civile Borrellii durante la consueta conferenza stampa delle 18. La curva ha iniziato la discesa e sono in calo i ricoveri in terapia intensiva come in generale, come pure il numero delle morti. Cresce però il numero dei deceduti tra i medici. Tra le vittime anche un membro della scorta di Conte.

Siamo sulla strada giusta, ma lockdown fino a quando?

Durante un intervista all’americana Nbc News, il presidente Giuseppe Conte ha detto che non è possibile dire ora quando finirà il lockdown.

“Noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico ma l‘Italia è stata la prima nazione ad affrontare l’emergenza. La nostra risposta forse non è stata perfetta ma noi abbiamo agito al meglio sulla base della nostra conoscenza. La validità delle nostre misure è stata riconosciuta dall’Oms e i risultati indicano che noi siamo sulla strada giusta”.

Gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus

In Lombardia da oggi fino al 13 aprile in Lombardia si potrà girare solo con mascherina che copra naso e bocca. Dall’inizio dell’epidemia sono arrivate dall’estero in Italia oltre 50 milioni di mascherine e altre ne arriveranno nei prossimi giorni.

Il Papa ha celebrato la Domenica delle palme in una piazza San Pietro deserta. Da Roma anche buone notizie:per la prima volta dall’inizio dellemergenza oggi, allo Spallanzani i pazienti dimessi sono più numerosi dei pazienti ricoverati.

I controlli delle forze dell’ordine hanno prodotto 9.284 sanzioni amministrative (8.187 venerdì). Nella giornata di ieri sono state controllare 229.104 persone e 87.364 tra attività ed esercizi commerciali.

Secondo l’aggiornamento diffuso dal Viminale, le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le misure sugli spostamenti sono state, quelle denunciate per avere attestato il falso nell’autodichiarazione 54, quelle denunciate per aver violato la quarantena 10. I titolari di attività o esercenti sanzionati sono stati 173, le attività chiuse 27.

