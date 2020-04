Nasce la task force del Governo contro la fake news: sorgono alcuni importanti interrogativi

Durante il pomeriggio di ieri il sottosegretario alla Presidenza con delega all’editoria, Andrea Martella del PD, ha annunciato di aver dato vita a una “Unità di contrasto della diffusione di fake news relative al Covid-19 sul web e sui social network”.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter

E al cinguettio di Martella sono giunte risposte critiche bipartisan, da quella del leghista Borghi (“Meno male che non siamo in Ungheria…”) a quella dell’ex spin doctor di Massimo D’Alema, Fabrizio Rondolino (“Andrea, per favore: il governo non può controllare la ‘verità’. Non in Occidente, almeno. Spero che vogliate rimediare al più presto ad uno scivolone davvero molto grave”).

E se il fenomeno delle fake news è sicuramente aberrante (da sempre proviamo a combatterle, tant’è che abbiamo una categoria dedicata al debunking da ben prima che iniziassero a fioccare siti ad hoc) che sia il governo a combatterle fa storcere un po’ il naso.

E sorgono diversi quesiti, ben posti da Stefano Bressani in un articolo pubblicato su Il Sussidiario.

“Quali poteri e strumenti investigativi avrà la task force? Con quali criteri Martella ha scelto i componenti di quello che appare come un vero e proprio “squadrone” di controllo sul lavoro di centinaia di giornalisti digitali? Perché su un tema tanto delicato come la libertà di espressione e di stampa (tutelata dall’articolo 21 della Costituzione) è intervenuto un sottosegretario del premier, non è chiaro: in forza di quale normativa? E questo mentre altre libertà costituzionali sono sospese direttamente da Palazzo Chigi con atti non aventi neppure forza di legge ordinaria. Il Parlamento non ha nulla da dire? E l’Ordine dei Giornalisti?

Non da ultimo: perché l’ambito di monitoraggio è – nei fatti – “ristretto” a web e social media? Forse il giornalismo tradizionale (non digitale) è immune a prescindere dal rischio fake? Per non parlare della comunicazione istituzionale: a cominciare da quella di Palazzo Chigi. Per esempio: la task force indagherà sul fatto ancora fresco dell’attribuzione ufficiosa a un attacco hacker del clamoroso crackdown informatico Inps?”

Attendiamo risposte (anche se il timore è – come sempre – che rimarremo ad attenderle invano. Ed in vano, dato che siamo confinati alle nostre stanze in questo periodo storico).

R.D.V.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!