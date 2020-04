Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 5 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 5 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 5 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Bella da morire”: i poliziotti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, principale sospettato per l’omicidio di Gioia. Un nuovo episodio di violenza domestica pone fine alla storia d’amore fra Eva e Marco. Eva si rifugia a casa del padre, mentre Marco decide di lasciare Lagonero. Andando via dalla città, però, il poliziotto si imbatte in Sofia che guida sconvolta per le vie del paese. Insospettito dallo stato della donna, decide di seguirla a casa, trovando Giuditta a casa di Iurini. Michele assesta un pugno al suo rivale in amore. Edoardo sospetta che Matteo sia suo figlio. Grazie all’aiuto del padre, Rachele rievoca il passato e scopre la verità sulla notte di violenza vissuta anni prima. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita dal tg della notte.

Su Rai 3 va in onda il film “Borg McEnroe”: nell’estate del 1980, a Wimbledon, il glaciale Bjon Borg sfida l’estroso John McEnroe in un match epico. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The next three days”: un professore tenta disperatamente di salvare la moglie, incarcerata per un caso di omicidio. Sarà davvero disposto a tutto per far evadere la moglie? Sarà disposto anche a uccidere, o a colpire una guardia? E lui crede davvero fino in fondo a sua moglie? Subito dopo, il film “Birth – Io sono Sean”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Un’impresa da Dio”: politico rampante affronta una crisi perchè Dio gli affida un importante incarico: costruire un’arca. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Gotham”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

