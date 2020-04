Coronavirus, Adriana Volpe: “Pubblico presente alla finale del Grande Fratello Vip” – VIDEO

Il pubblico sarà presente alla finale del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto Adriana Volpe

Adriana Volpe torna a far parlare di sé, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha invitato i suoi tantissimi fan a far parte del pubblico durante la finale della quarta edizione del reality.

L’ex gieffina ai suoi fan ha spiegato cosa fare per partecipare. Nella didascalia del post ha scritto: “Avete tempo fino a mercoledì per partecipare e vi spiego come fare. Condividi un Ig Stories mentre fai un applauso. Tagga @grandefratellotv inserisci #gfvip e #IoRestoaCasacon GFVIP e potresti vederla in onda mercoledì su #canale5 durante la finale di #gfvip. Un bacio.”

Sara Fonte

