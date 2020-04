Coronavirus, il premier inglese Boris Johnson non è in terapia intensiva – VIDEO

Le condizioni di salute di Boris Johnson dopo aver contratto il Coronavirus sono peggiorate, il premier inglese è in terapia intensiva

Circa due settimane fa il premier inglese Boris Johnson, dopo aver fatto il tampone per il Coronavirus, è risultato positivo al test.

Inizialmente i suoi sintomi non erano gravi, era infatti in quarantena a casa. Lui stesso ci aveva tenuto a far sapere che stava bene e che avrebbe continuato a lavorare da casa.

A causa della tosse persistente era stato poi ricoverato in ospedale per precauzionale. Mentre era in ospedale le sue condizioni di salute si sono però aggravate, i medici hanno ritenuto che fosse necessario ricorrere al ventilatore polmonare.

Al momento non si hanno altre notizie sulle attuali condizioni di salute del premier inglese, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

RETTIFICA: il premier britannico ha smentito di essere in terapia intensiva. Sono uscite anche alcune sue dichiarzioni che smentiscono la circostanza: “In ospedale per test di routine, sono ancora positivo”.

