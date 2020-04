Coronavirus, medico spiega perché non bisogna indossare i guanti al supermercato – VIDEO

Un medico britannico ha spiegato in maniera semplice e breve il motivo per cui indossare i guanti all’interno di un supermercato può essere rischioso.

Da quando è iniziata la crisi sanitaria scatenata dal Coronavirus, ci viene detto di osservare delle semplici regole: lavarsi spesso e bene le mani, non toccare occhi, naso e gola e mantenere una distanza di almeno un metro dagli altri. Mascherine e guanti invece non sono strumenti di protezione personale necessari, a meno che voi non siate a contatto con persone infette. Ciò nonostante molte persone non vanno più in giro senza questi due nuovi indumenti.

Leggi anche ->Coronavirus, la Gran Bretagna si interroga sul futuro. Sanità e lavoro i nodi principali

L’utilizzo di mascherina e guanti non è vietato, ma la loro utilità è limitata a determinati contesti. Inoltre bisogna accompagnare all’utilizzo di questi Dpi dei comportamenti corretti. Le mani devono essere lavate prima di indossare sia la mascherina che i guanti e non bisogna toccare la mascherina sul davanti né quando la s’indossa né quando la si toglie. Inoltre bisogna lavare le mani dopo il loro utilizzo e per tutto il tempo in cui li avete indosso non bisogna comunque toccarsi il viso. Se non si rispettano queste regole, l’efficacia di mascherina e guanti è praticamente nulla.

Leggi anche ->Coppia di genitori russi decide di chiamare il figlio Kovid, in onore del coronavirus

Coronavirus, medico spiega perché non bisognerebbe indossare i guanti al supermercato

Un medico britannico ha spiegato in pochi secondi per quale motivo indossare guanti in un supermercato potrebbe essere controproducente. In un video pubblicato su ‘Tik Tok‘, il dottore spiega che quando toccate un prodotto o una superficie all’interno della struttura i guanti si riempono di germi. Più oggetti toccate e più i guanti si riempono di germi che possono essere trasferiti su altri oggetti presenti nello store. Così facendo i guanti che avrete indosso avranno una quantità di germi superiore a quella che avreste nelle mani in caso di frequente lavaggio delle stesse.

Il rischio, a quel punto, è quello di toccarvi accidentalmente il viso e di prendervi qualche infezione. La soluzione del medico, dunque è quella di lavarsi spesso le mani ed evitare assolutamente di toccarsi il viso. Lo stesso avvertimento era stato dato qualche giorno prima da un’infermiera intervistata dalla ‘CNN’.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!