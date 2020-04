Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 6 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 6 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 6 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: dopo la demolizione di un vecchio silos, arriva a Montalbano un diario scritto nell’estate del ’43 da un giovane fascista, Carlo Colussi, che nelle pagine confessa di aver compiuto un atto terribile. Questa scoperta si intreccia con l’arrivo a Vigata di un novantenne americano, John Zuck, che racconta al commissario di essere nato nella cittadina siciliana e, rimasto orfano, di essere stato fatto prigioniero dagli americani durante la guerra. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere“.

Su Rai 2 va in onda, in replica, lo show “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, il film “Helen Dorn-Sotto controllo”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dalla rubrica “Lessico civile”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “L’inglese”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il 7 e l’8”: scambiati in maternità quando in fasce, Tommaso e Daniele si incontrano per caso e una volta scoperta la verità, cercano il responsabile e di dirlo ai propri genitori. A seguire, il film “Puerto Escondido”.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e i doni della morte”: occupati Hogwarts e il mondo della magia, Voldemort e i Mangiamorte hanno ormai un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Silente e uccidere Harry Potter, alla ricerca spasmodica degli ultimi Horcrux. Individuati con l’immancabile aiuto di Ron e Hermione gli oggetti e i soggetti viventi che contengono l’anima frantumata e separata dal corpo del Signore Oscuro, i tre ragazzi hanno soltanto bisogno di tempo per raggiungere quelle schegge di anima e farne scempio. Ripiegati a Hogwarts, presieduta da Severus Piton e difesa da dissennati dissennatori, Harry e compagni vengono accolti trionfalmente da Neville Paciock e il suo esercito di dissidenti armati di bacchetta e coraggio, il coraggio di esporsi al dolore e alla morte dimenticandosi della propria salvezza, in nome di un bene superiore. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Legacies”.

Su La 7 va in onda il film “L’uomo della pioggia”: un giovane avvocato, affiancato da un simpatico “paralegale”, ingaggia una difficile battaglia contro una compagnia di assicurazioni che non ha corrisposto il premio a un leucemico, morto poi per mancanza di cure. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 6 aprile 2020

Rai 1

21:20 Il Commissario Montalbano

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 Stasera tutto è possibile

23:30 Helen Dorn-Sotto controllo (film)

Rai 3

21:20 Report

23:30 Lessico civile

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

00:00 L’inglese (film)

Canale 5

21:20 Il 7 e l’8 (film)

23:30 Puerto Escondido (film)

Italia 1

21:20 Harry Potter e i doni della morte (film)

23:30 Legacies

La 7

21:20 L’uomo della pioggia (film)

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!