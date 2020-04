Coronavirus, i cattivi esempi dei ministri della Salute di Nuova Zelanda e Israele

Sono due news troppo brevi per essere trattate separatamente.

Le uniamo, quindi, avendo come protagonisti in entrambi i casi un ministro della Salute (e in entrambi i casi il ministro si rende protagonista di comportamenti da evitare in questo period storico).

Nuova Zelanda, ministro della Salute beccato a violare il lockdown

In primo luogo, vi raccontiamo di quanto accaduto al ministro neozelandese della sanità David Clark.

E’ stato beccato mentre violava il lockdown imposto dal suo stesso governo (e dal suo dicastero in particolare) per contrastare la diffusione del coronavirus, andando con la sua famiglia a circa 20 chilometri da casa.

Ovviamente era attivissimo nel ricordare ai suoi concittadini di stare a casa e/o a debita distanza (di seguito, un esempio – collegato alla promozione di alcune basiche regole sanitarie).

Il ministro ha quindi fatto autocritica: “In un momento in cui chiediamo ai neozelandesi di fare dei sacrifici di portata storica io ho deluso la mia squadra. Sono stato un idiota”.

Ed ha presentato le proprie dimissioni, respinte dalla premier Jacinda Ardern: la situazione è tale da non consentire le dimissioni del titolare di un dicastero così importante in un momento del genere.

Israele, ministro della Salute positivo al Coronavirus –

Lungi dal voler presentare dimissioni o fare autocritica, invece, il ministro della Salute israeliano.

Come raccontato da altre realtà, il rabbino Yaakov Litzman, capo del partito ultra-ortodosso Agudat Yisrael e titolare del dicastero in questione, è risultato positivo al coronavirus – assieme alla moglie.

Non che sia una colpa, ci mancherebbe.

Quello che colpisce è che Litzman aveva in precedenza dichiarato che il virus rappresentava “una punizione divina per l’omosessualità” e che, in barba alle indicazioni del suo ministero, Litzman sia sempre stato contrario al distanziamento sociale (posizione comune tra gli ultra-ortodossi).

Non esattamente il migliore degli esempi.

