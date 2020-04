Giulia De Lellis replica a Selvaggia Lucarelli: “Tu di corna te ne intendi” – VIDEO

Giulia De Lellis ha replicato alle parole di Selvaggia Lucarelli, ecco cosa ha detto su Instagram l’influencer

Selvaggia Lucarelli ha commentato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ha definito poi il libro dell’influencer una fuffa scritto se non per vendetta per una rivalsa.

Nel suo libro la De Lellis parlava della sua ritrovata stima e consapevolezza, ma la Lucarelli pensa che invece non aveva superato la rottura. A detta sua Giulia sarebbe prigioniera di un amore che non le ha fatto bene.

Dopo le parole della Lucarelli, la replica di Giulia De Lellis non è tardata ad arrivare. Tra le varie cose su Instagram, rivolgendosi alla giornalista, l’influencer ha scritto: “Da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene!”

La De Lellis ha aggiunto: “Ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo ‘fuffa’. Non essere così cinica. ‘Fuffa’ è chi parla senza sapere“. Per poi concludere: “Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi”.

Sara Fonte

