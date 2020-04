L’immagine di Gesù appare su un albero: gruppo di fedeli si mette a pregare

Quella che sembra l’immagine di Gesù in croce è apparsa improvvisamente su un albero in Colombia: decine di fedeli si sono radunati per pregare.

I cittadini di Mangangue, Colombia, sono rimasti esterrefatti quando su uno degli alberi della piazza principale è apparsa quella che sembra la figura di Gesù Cristo in croce. Una coincidenza particolare visto che si è verificata in un periodo di particolare sofferenza a causa del Coronavirus e pochi giorni prima della Pasqua cristiana. La presunta apparizione è stata filmata da diversi giornalisti locali, i quali, senza esprimere una propria opinione sulla veridicità della stessa, hanno spiegato che potrebbe generare un fenomeno potenzialmente pericoloso.

In men che non si dica, infatti, la notizia della presunta apparizione si è diffusa in tutto il paesino del Bolivar e decide di fedeli si sono raggruppati sotto l’albero per pregare per la salvezza dal Coronavirus e dal male in generale. Si teme che la diffusione sul web di queste immagini e della notizia ad esse collegate possa fare diventare l’albero una sorta di luogo di pellegrinaggio.

Gesù Cristo è apparso in Colombia, il timore di un focolaio nella zona di pellegrinaggio

Il giornalista colombiano Rafael Rodriguez ha ripreso la riunione di fedeli sotto l’albero con il proprio cellulare e l’ha commentata in questo modo: “Hanno visto quella figura che ritengono essere Gesù Cristo ed hanno dimenticato del Coronavirus e adesso sostano sotto l’albero per osservarla”. I fedeli vi si sono recati con in mano delle candele che hanno acceso sotto l’albero per affidare a Cristo le proprie preghiere. Nel farlo, però, hanno dimenticato di mantenere la dovuta distanza, esponendosi al rischio di un contagio. Inoltre i locali temono che persone da altre zone della Colombia possano giungere in quel luogo a pregare, creando un sovraffollamento pericoloso.

