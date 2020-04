Lady Gaga organizza un concerto: i proventi andranno alla ricerca sul Coronavirus – VIDEO

Lady Gaga ha organizzato un concerto con grandi nomi per dare un contributo durante l’emergenza Coronavirus

Lady Gaga sta dando il suo contributo durante l’emergenza Coronavirus. La nota ed amata cantante in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Global Citizen ha organizzato un importante evento.

Si tratta di un concerto che andrà in onda in tv e in streaming online One World Together al Home. I proventi saranno interamente devoluti alla ricerca sul Coronavirus.

Al concerto parteciperanno molti cantanti famosi e amati, tra questi: Elton John, Paul McCartney, Maluma, Stevie Wonder, Chris Martin, John Legend, Alanis Morisette e molti altri ancora.

Anche un cantante italiano molto famoso parteciperà al concerto organizzato per dare un contributo durante l’emergenza Coronavirus, si tratta di Andrea Bocelli.

La popstar ha fatto sapere di aver raccolto fondi per il Coronavirus nell’ultima settimana, raggiungendo l’importante cifra di 35 milioni di dollari.

Sara Fonte

