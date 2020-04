Selvaggia Lucarelli svela: “Giulia De Lellis e Andrea? Lei prigioniera di un amore” – VIDEO

Selvaggia Lucarelli ha commentato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea, ecco cosa pensa la giornalista

Selvaggia Lucarelli ha commentato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

La nota giornalista su TPI ha parlato del libro di Giulia, definendolo una fuffa. Nel suo libro l’influencer parlava della sua ritrovata stima e consapevolezza, ma la Lucarelli pensa che invece non aveva superato niente.

Selvaggia pensa che il libro di Giulia De Lellis più che un’operazione di auto-consapevolezza, è stata un’operazione se non di vendetta, di rivalsa. Ha poi concluso dicendo: “E dispiace un po’, in fondo, saperla oggi prigioniera non solo di una quarantena, ma anche e soprattutto di un amore che non le ha fatto bene”.

Sara Fonte

