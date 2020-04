Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 7 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 7 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 7 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Ricchi di fantasia”: Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono amanti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme, lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima, facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui. A seguire, nuovo appuntamento con “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, nuova puntata di “Patriae”.

Su Rai 3 torna l’appuntamento con “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Studio illegale”.

Su Canale 5 va in onda il film, con protagonista Checco Zalone, “Sole a catinelle”: Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza, qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poichè Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti, ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa eta’ di Nicolò. Entreranno, così, in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza. A seguire, la rubrica, dedicata alla moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e i doni della morte-Parte II”: dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago, alla scuola di Hogwarts. Qui, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti, prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’Ordine della Fenice. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Legacies”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “DiMartedì”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Inferno”: il professore Robert Langdon si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, è costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks, per tentare di recuperare la memoria. Insieme, si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l'”Inferno” di Dante Alighieri.

Maria Rita Gagliardi

