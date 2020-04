Sondaggi ai tempi del coronavirus: Conte premiato dagli italiani, Salvini a picco. Bene la Meloni

Aumenta la fiducia nel Premier Conte, premiato nei sondaggi dagli italiani. Meloni doppia Lega, che cala a picco

In questo contesto di epidemia le reazioni nei confronti delle azioni del governo sono state abbastanza disparate, ma nel complesso quasi tutti hanno apprezzato le scelte portate a termine da Conte, ritenuto dai suoi concittadini all’altezza di questa situazione emergenziale.

Conte premiato dagli italiani, bene anche la Meloni

Il premier, infatti, è stato premiato dagli italiani, come è emerso nel sondaggio presentato durante la trasmissione Dimartedì su La7 dal professor Nando Pagnoncelli. In accordo con le scelte di Conte sono il 44% degli italiani, che si posiziona con ben 32 punti percentuale di stacco da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che si colloca seconda con un 12%.

Lega e Salvini scendono a picco

Un cambio assoluto di scenario invece per la Lega, che se fino ad ora era stata apprezzata dagli italiani, oggi ha un effetto assolutamente opposto. Gli elettori paiono non gradire l’atteggiamento di Salvini nei confronti dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. A confermarlo sono i sondaggi: il leader del carroccio si posiziona terzo, ma con solo un 5% degli italiani che ritengono che Salvini si stia muovendo meglio degli altri. Tali dati, inoltre, vanno letti in relazione agli indici di apprezzamento nei confronti della Meloni, che doppia abbondantemente il segreterio leghista, che si ferma ad un solo punto percentuale in più rispetto a Nicola Zingaretti.

Il trend di gradimento di Governo e regioni

Per quanto riguarda invece l’indice di gradimento nei confronti delle istituzioni, quella maggiormente apprezzata è la regione Veneto, che supera di soli due punti percentuali il governo, seguito dalla regione Lombardia. Va specificato, però, che il sondaggio è stato realizzato il 6 aprile, quando ancora la regione lombarda non era stata coinvolta dallo scandalo delle morti nelle case di riposo, lasciate sole a combattere l’epidemia.

Non resta che aspettare la fine di questa pandemia per vedere se, effettivamente, i trend attuali andranno a riconfermarsi anche in una situazione di normalità.

