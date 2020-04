Cotto e Mangiato, ricetta 8 Aprile: quiche di zucchine

Fuochi attizzati nella cucina di Tessa Gelisio, che da casa sua non perde occasione di deliziare i fan di Cotto e Mangiato. La ricetta di oggi è: quiche di zucchine

La ricetta della quiche di zucchine

La preparazione di oggi prevede i seguenti ingredienti:

600 grammi di zucchine

Cipollotto

Timo

Maggiorana

100 grammi di formaggio grattugiato

80 grammi di pecorino

1 sfoglia

Tomini

3 uova

250 ml di panna

Preparazione

Prendere le zucchine e ricavare circa 20 rondelle e mettere da parte. Le rimanenti grattugiarle in una ciotola. Sempre nella ciotola tagliuzzare un cipollotto, mettere del timo e della maggiorana. A questo punto adagiare la sfoglia in un ruoto con cerniera, versare la verdura trita all’interno. In un’altra ciotola sbattere le uova e aggiungere dentro prima la panna fresca, poi formaggio grattugiato e pecorino.

Dunque versare sulle zucchine tritate. Aggiungere anche le fette di tomino, dunque infornare a 180 gradi per 40-45 minuti. La quiche può essere conservata anche in congelatore per un mese.

