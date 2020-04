Crollo Ponte Albiano, coinvolti due mezzi. Vigili del Fuoco in azione – VIDEO

Poco dopo le 10 di stamattina, un ponte – che collega Santo Steano Magra e Albiano Magra (in provincia di Massa-Carrara, tra Toscana e Liguria) – ha ceduto.

#8aprile 10.25 #Aulla (MS), crollo ponte sulla SP70 che collega la SP62, in località Albiano. Stanno operando i #vigilidelfuoco anche con squadre #usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte pic.twitter.com/0VvXh9mInV — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 8, 2020

Nei video che hanno preso a circolare nei social si parla di “esplosione” e di “odore di gas”.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

“Fortunatamente” il crollo è avvenuto in questo periodo particolare per la storia del Paese, con la popolazione chiusa in casa causa quarantena. Viceversa, considerando che si tratta di un ponte molto trafficato, staremmo parlando di una strage.

Secondo quanto riportato, sarebbero due i mezzi coinvolti nel crollo: una persona personaa bordo di uno dei due mezzi è stata trasportata in ospedale in codice giallo per un trauma toracico (ma non sarebbe in pericolo di vita) mentre il conducente dell’altro mezzo sarebbe riuscito a mettersi in salvo e avrebbe solo subito un forte shock.

Intanto c’è chi fa notare come appena qualche mese fa l’ANAS aveva tranquillizzato circa la tenuta del ponte stesso (sul quale erano stati effettuati dei lavori ad hoc dopo che si era formata una crepa in seguito ad un’ondata di maltempo).

3 novembre 2019

Ponte di Albiano pic.twitter.com/yPhwCYeVTs — Amin1908🇲🇦🇮🇹 (@AMIN1908) April 8, 2020

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!