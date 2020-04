Coronavirus, fugge a 101 anni dalla casa di riposo per andare dalla figlia e festeggiare il compleanno

La donna di 101 anni è stata intercettata dalle forze dell’ordine mentre era in fuga per raggiungere la figlia per il compleanno

Questa bizzarra storia arriva dalla Germania, per la precisione da Braunschweig, nella bassa Sassonia. Qui una donna di ben 101 anni è stata trovata dalla polizia mentre era in fuga dalla casa di riposo per andare a trovare la figlia e festeggiare con lei il compleanno.

Si è data alla fuga da un’uscita di emergenza

L’anziana signora, nonostante la veneranda età, ha avuto tutta la lucidità di pianificare la fuga dalla casa di riposo presso la quale vive per poter andare a festeggiare il compleanno della figlia. La 101 enne è sgattaiolata fuori dall’istituto attraverso un’uscita di emergenza.

E’ stata trovata a vagare per la città durante il lockdown

La donna, però, ad un certo punto ha smarrito l’orientamento e si è persa mentre si incamminava verso casa della figlia. Quando gli agenti l’hanno fermata ha provato ad inventare una scusa, affermando di vivere con la figlia, che però ha spiegato come stavano le cose realmente: la madre viveva da due settimane nella casa di cura. 101 anni e non sentirli.

Case di riposo chiuse agli esterni per limitare i contagi

L’anziana donna, stando a quanto riportato dagli agenti, ha detto loro di sentire terribilmente la mancanza della figlia al punto da spingerla a fuggire. I poliziotti, inteneriti dalla storia, le hanno permesso di salutare la figlia attraverso il vetro della volante. Attualmente nelle case di riposo è stata sospesa la visita degli esterni, per poter tutelare gli anziani a rischio ospiti delle strutture e limitare il contagio. I pubblici ministeri tedeschi stanno infatti indagando su una casa di riposo a Wolfsburg, dopo che 22 persone sono morte per il contagio da coronavirus. Le case di riposo sono uno degli ambienti più a rischio sanitario: in Lombardia solo pochi giorni fa è scoppiato uno scandalo riguardante queste strutture, alle quali la regione chiese di ospitare dei malati di covid-19.

