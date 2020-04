Paura per Lucia Annunciata: ricoverata con febbre alta e difficoltà respiratorie

La giornalista di Mezz’ora in più è stata portata allo Spallanzani in ambulanza ed è stata sottoposta al tampone per il Covid-19

Sono ore di paura e preoccupazione per la giornalista e conduttrice Lucia Annunziata, ricoverata all’ospedale Spallanzani dopo aver accusato difficoltà respiratorie e febbre alta. È quanto si apprende oggi anche se il ricovero sarebbe avvenuto nella serata di martedì al nosocomio romano: in queste ore sarebbero in corso accertamenti sullo stato di salute della giornalista, che è stata inoltre sottoposta al tampone per capire se possa essere stata contagiata dal coronavirus, dal momento che i sintomi sembrerebbero essere riconducibili al virus che ha già colpito centinaia di migliaia di italiani. Secondo quanto riportato dai media Lucia Annunziata sarebbe stata trasportata in ospedale in ambulanza dalla sua abitazione, dopo aver manifestato febbre molto alta. Il primo tampone avrebbe dato esito negativo ma si attendono ora gli esiti del secondo tampone.

Lucia Annunziata sottoposta a due tamponi

La giornalista di Mezz’ora in più, trasmissione in onda tutte le domenica su Rai 3, non ha mai smesso di lavorare in queste settimane, occupandosi di coronavirus in collegamento con numerosi ospiti ed esperti in materia. Pur con tutte le precauzioni del caso, ovvero senza ospiti in studio ma esclusivamente in collegamento streaming, con le distanze di sicurezza tra gli operatori e con le necessarie misure all’ingresso.

