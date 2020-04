Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 8 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 8 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 8 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il documentario, condotto da Alberto Angela, “Stanotte a San Pietro- Viaggio tra le meraviglie del Vaticano”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction “Maltese-Il romanzo del commissario”. In seconda serata, il film “Il permesso-48 ore fuori”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia-Speciale”. Subito dopo, il film “Hitman-L’assassino”.

Su Canale 5 va in onda la finale del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Brick Mansions”: a Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine, il più potente signore della guerra della città. Lino, virtuoso ex galeotto, è determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine. Quando Tremaine rapisce Lola, la tosta ragazza con cui Lino ha una storia, a lui non resta altra scelta che far coppia con Damien, un agente sotto copertura. La vita di Lola non è l’unica cosa ad essere in pericolo: Tremaine minaccia, infatti, qualora le sue richieste non vengano soddisfatte, di far esplodere una bomba al neutrone entro 24 ore. Lino e Damien dovranno impegnarsi, per trovare la bomba e salvare Lola, senza avere idea che chi tira le fila non considera più la distruzione di Brick Mansions qualcosa di negativo. A seguire, il film “Timeline”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Antonino Chef Academy”.

Maria Rita Gagliardi

