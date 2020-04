Coronavirus, Di Maio contro il Die Welt: “É un’affermazione vergognosa e inaccettabile” – VIDEO

In Italia la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei, questo è ciò che si legge su Die Walt, Luigi Di Maio la definisce un’affermazione vergognosa e inaccettabile

Il quotidiano conservatore Die Welt pensa che in Italia la mafia sta solo aspettando gli aiuti europei e dice no agli eurobond. Secondo il Die Welt gli italiano devono essere controllati affinché venga dimostrato che i fondi sarebbero utilizzati per il sistema sanitario per far fronte all’emergenza Coronavirus e non per il sistema sociale e fiscale.

Intervistato a Uno Mattino, riferendosi a quanto detto dal quotidiano, Luigi Di Maio ha detto: “Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere”.



Su Facebook Di Maio ha poi aggiunto: “Questo non è un gioco, non è una partita tra due o più Paesi. Le persone stanno morendo e l’Europa ha il dovere di rispondere. Serve un messaggio di unità, e a chiederlo non è l’Italia, ma tutto il popolo europeo”.

