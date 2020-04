Cura Italia, La Russa sbotta: “Vi riempite la bocca di promesse” – VIDEO

Ignazio La Russa sbotta durante il dibattito per il decreto Cura Italia, il Senatore attacca un Senatore del Movimento 5 stelle

Ignazio La Russa di FdI durante il dibattito sul decreto legge Cura Italia ha parlato di promesse non mantenute in merito ad aiuti economici che non sono ancora arrivati. Queste le sue parole: “Vi riempite la bocca di promesse ma ancora non è arrivata una lira a nessuno. E voi cosa proponete alle aziende? Di indebitarsi”.

Il Senatore ha poi aggiunto: “Non si tratta che di un fido, di un debito che si impone alla gente per pagare le tasse. Noi ci ostiniamo a continuare a fare proposte sensate. Ma per fare ciò che serve all’Italia ci vorrebbe una capacità di ascolto che non hanno”.

Durante il dibattito c’è stato un botta e risposta tra La Russa e Alberto Airola di M5S. La Russa lo ha attaccato in aula dicendo: “Quella mascherina non protegge. Lei è un untore.”

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!