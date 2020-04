Grande Fratello Vip 4, vince Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è la vincitrice del “Grande Fratello Vip 4”.

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la finale della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Il reality show, quest’anno condotto da Alfonso Signorini con opinionisti Pupo e Wanda Nara, è stato vinto dall’influecer Paola Di Benedetto che al televoto ha battuto Paolo Ciavarro, secondo classificato, con il 56% delle preferenze. Medaglia di bronzo, invece, per Sossio Aruta, protagonista del trono Over di “Uomini e Donne”, insieme alla compagna Ursula Bennardo.

Nel corso della puntata, sono stati eliminati via via: il modello Andrea Denver, la showgirl Antonella Elia, l’egittologo Aristide Malanati e Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vittoria.

Paola Di Benedetto: “Dono l’intero montepremi alla Protezione Civile”

Una vincita del tutto inaspettata quella di Paola, fidanzata di Federico Rossi, del duo Benji&Fede che, subito dopo il suo trionfo, ha deciso di donare l’intero montepremi (100mila euro di cui 50 già destinati, da contratto, in beneficenza) alla Protezione Civile che, in questo momento, in Italia, si sta dedicando all’emergenza Coronavirus.

Maria Rita Gagliardi

