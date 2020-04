Pensionato 72enne ucciso in strada dopo una lite tra due dog walker

La polizia del Northamptoshire sta investigando sulla morte di un pensionato: l’uomo è stato trovato privo di vita dopo una lite tra due dog walker.

Mistero a Roade, Northamptonshire (Inghilterra), sulla morte di un pensionato di 72 anni. Gli investigatori della zona hanno aperto un’indagine per omicidio sul decesso al fine di scoprire quali sono state le circostanze che hanno condotto alla sua morte. Pare, infatti, che prima del ritrovamento del cadavere alcuni dei residenti abbiano sentito due dog walker (dog sitter che si occupano solo della passeggiata) che discutevano animatamente.

In seguito alle investigazioni preliminari, gli agenti di Roade hanno posto in stato di arresto uno dei due dog walker, un ragazzo di 27 anni residente a Northampton, per sospetto omicidio. Allo stato attuale delle indagini, però, non ci sono prove concrete per appurare la colpevolezza del giovane. Si attendono dunque i risultati dell’autopsia sul cadavere per capire se ci sono tracce di dna del sospetto.

Pensionato morto dopo una lite in strada, la polizia lancia un appello ai possibili testimoni

Del caso ha parlato alla stampa britannica l’ispettore incaricato del caso Pete Long. Questo ha spiegato che l’indagine per omicidio è il miglior modo per accelerare le investigazioni e preservare le eventuali prove. Il detective ha successivamente rimarcato che si tratta di un’indagine lampo e che sul campo sono stati dispiegati i migliori agenti della omicidi per accertare che la morte del pensionato sia stata causata da un’aggressione.

In conclusione Long lancia un appello alla cittadinanza: “Vorrei invitare chiunque abbia visto cos’è successo o abbia informazioni sull’incidente a farsi avanti per aiutarci. Sono interessato soprattutto a chiunque possa aver assistito ad una lite tra due dog walker nella zona di Hyde Road/Blisworth Road tra le 15:50 e le 16:20″.

