Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 9 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 9 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 9 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction “DOC-Nelle tue mani”: Giulia riporta Andrea in reparto, per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore, causato dalla sua amnesia, mette, però, tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Captain America – il primo vendicatore”: dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, Steve Rogers si offre volontario per partecipare a un programma speciale che farà di lui un super soldato, il cui nome di battaglia sarà Capitan America. Sotto questa nuova identità si unirà con i compagni Bucky Barnes e Peggy Carter per combattere la diabolica organizzazione Hydra, guidata dall’infame Teschio Rosso. In seconda serata, il film “Eragon”.

Su Rai 3 va in onda la commedia, di Eduardo De Filippo, “Napoli milionaria”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. A seguire, la serie tv “Tatort”.

Su Canale 5 va in onda il film “Pirati dei Caraibi-La maledizione del forziere fantasma”: Elisabeth e Will si stanno per sposare, mentre vengono arrestati e condannati a morte per aver aiutato il pirata Jack Sparrow. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The Departed – Il bene e il male”: Boston: la recluta Billy Costigan viene infiltrata nella gang guidata dal mafioso Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Ma lo stesso Costello ha inserito, da tempo, un suo uomo nella polizia. Subito dopo, il film “Devil”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network va in onda la prima puntata di “Fuori Menù”.

Maria Rita Gagliardi

