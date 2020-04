Follie da coronavirus: arrestata una donna che leccava tutti i prodotti prima di riporli nel carrello

La donna, dopo aver leccato tutti i prodotti risposti all’interno del carrello, quando è giunta in cassa non aveva i soldi per pagare i $1.800 di spesa

Jennifer Walker, una 53 enne della California, è stata arrestata dopo aver scatenato il panico da contagio all’interno di un supermarket. La donna ha infatti iniziato a leccare tutti i prodotti che riponeva all’interno del suo carrello, dinanzi agli avventori sbigottiti del negozio.

Aveva fatto incetta di bigiotteria e alcool

A raccontare la bizzarra quanto inquietante vicenda è stato uno dei dipendenti del supermercato Safeway nel South Lake Tahoe. Il ragazzo ha riportato che la donna ha iniziato a riporre nel carrello, sempre dopo averli leccati, prodotti di bigiotteria e alcolici.

1.800 dollari di spesa leccati e non pagati

Dopo aver scatenato il panico all’interno del negozio, la Walker è giunta alla cassa: la sua spesa ammontava a 1.800 dollari, ma non aveva i soldi per saldare il conto. Gli impiegati hanno allora deciso di chiamare la polizia, che l’ha tratta in arresto con l’accusa di vandalismo criminale. Per la donna, attualmente detenuta, è stata fissata una cauzione di 10 mila dollari. Il supermercato, inoltre, è stato costretto a gettare tutti i prodotti che la donna aveva messo nel carrello per paura che fossero stati contagiati dal coronavirus.

Non è stata l’unica “leccatrice” seriale

Nelle ultime settimane di pandemia sono balzati agli onori di cronaca tanti “leccatori” seriali. Sui social, ad esempio, ha iniziato a spopolare una pericolosa quanto stupida sfida sul web, che consisteva nel leccare le superfici per smentire il contagio da coronavirus. Alla fine, il ragazzo che ha leccato la tavoletta di un wc pubblico è risultato positivo. Il 26 enne che si è immortalato a leccare alcuni deodoranti in un supermercato nel Missouri ora è accusato di minaccia terroristica. Un giovane ubriaco, invece, è stato tratto in arresto dopo essersi leccato le dita e averle passate sul palo della metro.

