Marco Carta porta sfiga come Mia Martini? L’accusa di un hater – VIDEO

Marco Carta è stato insultato durante una diretta Instagram, un hater gli ha detto che porta sfiga come Mia Martini

Marco Carta è stato pesantemente insultato su Instagram durante una diretta. Al cantante un utente ha chiesto se parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, lui ha risposto dicendo che non lo sa ancora ma che gli piacerebbe tornare sul palco dell’Ariston.

Dopo le parole del cantante un utente lo ha accusato di portare sfiga. Queste le sue parole: “Non puoi andare a Sanremo. Sei come Mia Martini, porti sfiga”. Questa la replica di Marco: “Dovresti semplicemente vergognarti di non portare rispetto per l’arte, per la grandissima artista che era Mia Marini”.

Il cantante ha detto poi di provare pena per l’hater che lo ha insultato perché crede ancora a queste cose. Ha poi concluso dicendo: “Raccogli i tuoi cocci nella vita e fatti un mea culpa perchè se non lo farai, finirai proprio in tragedia. Mi dispiace dirtelo”.

