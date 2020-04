Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 10 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 10 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 10 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. A seguire, “Viaggio nella Chiesa di Francesco-Speciale Venerdì Santo”.

Su Rai 2 va in onda il film “90 minuti in Paradiso”: tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso. In seconda serata, il film “Il Paradiso per davvero”.

Su Rai 3 va in onda il film “L’albero degli zoccoli”: tra l’autunno 1897 e l’estate 1898, quattro famiglie vivono in una cascina della Bassa Bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profondo legame spirituale e culturale che li porta a vivere insieme cose belle e cose tragiche, avvenimenti ordinari e avvenimenti straordinari. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Exodus-Dei e Re”: Mosè e Ramses, futuro sovrano d’Egitto, sono allevati come fratelli da Seti, faraone illuminato che governa con saggezza la sua gente e difende i suoi confini con l’aiuto dell’esercito e la benevolenza degli dei. In battaglia, Mosè, raccolto dalle acque del Nilo da una principessa e cresciuto come un figlio da Seti, salva la vita a Ramses, principe irrequieto e complessato, che alla morte del padre e su consiglio della madre, decide di esiliarlo. A seguire, il film “Jesus Christ Superstar”.

Su Canale 5 va in onda il film “Quasi amici”: dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giù, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di lui, che lo porti in giro e che accontenti ogni sua richiesta e assume come badante Driss, un giovane senegalese dalla pelle scura appena uscito dal carcere. Driss, però, è la persona meno adatta a quel tipo di lavoro, andando incontro a una serie di imprevisti iniziali e di incomprensioni che, una volta superate grazie agli insegnamenti di Philippe, pongono la base per un rapporto di amicizia folle e inaspettato. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Twilight”: Bella è una ragazza comune, poco attratta da ciò che affascina il mondo delle sue coetanee. Trasferitasi di recente a vivere con il padre in una cittadina della remota provincia americana, è annoiata e poco interessata a ciò che la circonda. All’improvviso, però, una nuova conoscenza entra nella sua vita: è Edward Cullen, un ragazzo che ha un comportamento straordinario e al tempo stesso sfuggente. Bella ne è attratta, anche se si sente da lui respinta. In realtà, il comportamento di Edward ha motivi precisi: lui è, infatti, un vampiro, che appartiene a una famiglia di vampiri “convertiti” e integrati. E teme che l’attrazione, che diventa sempre più forte tra di loro, possa portarlo a tentazioni dalle quali da sempre si tiene alla larga. Ma i pericoli sono anche altri. Subito dopo, il film “Noi siamo infinito”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi

