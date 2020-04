Coronavirus, parla Arcuri: “La fine è ancora lontana” – VIDEO

Domenico Arcuri parlando dell’emergenza Coronavirus ricorda alla popolazione di stare a casa e fare attenzione, per lui la fine è ancora lontana

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, durante una conferenza stampa alla Protezione Civile detto che è necessario continuare a stare attenti perché la fine è ancora lontana.

Queste le parole pronunciate da Arcuri: “Nei prossimi giorni non fate sciocchezze, continuate e rafforzare se possibile il convincimento, l’obbligo di seguire le previsioni che in questo periodo vi abbiamo dato. La fine è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa, state attenti e continuate ad essere responsabili come lo siete stati fin ora”.

Il commissario pensa supereremo l’emergenza Coronavirus solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. A detta sua al momento l’unico antidoto che abbiamo è noi stessi e i nostri comportamenti.

Domenico Arcuri ha poi concluso dicendo: “Devono servire anzitutto a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita della cosiddetta fase 1“.

Sara Fonte

