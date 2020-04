Indonesia, il vulcano krakatoa erutta dopo 137 anni: grande paura tra la popolazione – VIDEO

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, verso le ore 23, il vulcano Krakatoa sull’isola di Anak Krakatau è tornato in attività dopo ben 137 anni. L’ultima eruzione, infatti, è avvenuta nel 1883, e fu talmente forte da provocare uno tsunami alto ben 42 metri che causò la morte di 36 mila indonesiani. Come si vede dagli sconvolgenti filmati, dal vulcano è emerso improvvisamente un enorme pennacchio di fumo, e la cenere è arrivata a diffondersi fino a 9 miglia di distanza. Il boato dell’esplosione è stato ascoltato dai residenti di Jakarta, capitale dell’Indonesia, distante circa 150 km di distanza.

Secondo il sito specialistico Volcano discovery, che monitora tutti le attività vulcaniche, si tratta di una gigantesca eruzione magmatica, la più grande dal 2018, quando il crollo esplosivo del vulcano provocò uno tsunami mortale. Come riportato dal sito:“Questa sembra essere la fase eruttiva più forte dopo la violenta attività phreatomagmatic, avvenuta a seguito del parziale crollo del vulcano il 22 dicembre 2018, che aveva scatenato uno tsunami mortale che ha ucciso centinaia di persone sulla costa occidentale di Java”.

I residenti locali hanno condiviso su twitter la loro preoccupazione per il potentissimo boato, il cui rumore è stato amplificato dal fatto che le strade indonesiane sono vuote a causa del coronavirus.

Meanwhile in Indonesia:

Krakatau is erupting. Again.

Krakatau erupted so fiercely in 1883 that it destroyed itself while wrecking devastation. This is Anak Krakatau, “Child of Krakatau” rebuilt by subsequent eruptions

This eruption is not unusual but it is dangerous. Stay away https://t.co/zQPutJICmr

— Mika McKinnon (@mikamckinnon) April 11, 2020