È stato contagiato nel reparto nel quale ha lavorato per anni prima di andare in pensione. È morto a 73 anni l’infettivologo vincenzo Emmi

Era andato in pensione da anni ma ha deciso di tornare nel suo reparto, al Policlinico San Matteo di Pavia, per dare una mano ai colleghi nel far fronte alla terribile epidemia di coronavirus. Una decisione che gli è purtroppo costata la vita: a 73 anni è morto, in seguito a complicazioni legate al contagio da Covid-19, l’infettivologo e rianimatore Vincenzo Emmi. Anche il suo nome figura purtroppo nel lungo elenco di medici (109 le vittime ad oggi) deceduti a causa del coronavirus, come riportato in un elenco aggiornato ormai settimanalmente dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

Era originario del messinese il professor Emmi, nato nel comune di Letojanni: dopo aver studiato medicina a Perugia aveva deciso di trasferirsi a Pavia. Qui era stato infettivologo e rianimatore al Policlinico San Matteo. Nel 2017 era andato in pensione ma quando l’epidemia di coronavirus ha colpito la Lombardia ha deciso, come molti suoi colleghi, di tornare a lavorare cercando di salvare quanti più pazienti possibili. Ma nel reparto in cui per anni ha esercitato è stato contagiato dal virus che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Morte professor Emmi, il cordoglio dell’amministrazione di Letojanni

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia per la dipartita del professor Vincenzo Emmi. Il professore, originario di Letojanni, per anni primario rianimatore e infettivologo del San Matteo di Pavia, ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Giunga ai familiari l’affetto della nostra comunità” ha scritto l’amministrazione in una nota diffusa dopo la comunicazione del suo decesso.

