Militanti di Forza Nuova provano a bruciare una bandiera dell’UE ma non ci riescono: è ignifuga – VIDEO

Non sono scene nuovissime.

Abbiamo già visto nel dicembre del 2018 dei brexiter (i sostenitori della Brexit) provare a bruciare la bandiera europea ma fallire miseramente – date le norme dell’Europa in merito al materiale infiammabile.

Stavolta a non riuscire a brucaire la bandiera del Vecchio Continente sono tre militanti di Forza Nuova di Biella, in un video diventato presto virale.

Come è possibile vedere i tre – in strada in barba alle norme diramate dal Governo per evitare il contagio da coronavirus – provano a bruciare la bandiera che però – anche in questo caso – è ignifuga.

Alla fine dovranno arrendersi e strapparla.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!