Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 11 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 11 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 11 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la Veglia pasquale presieduta da Papa Francesco. A seguire, le news di RaiNews24.

Su Rai 2 va in onda il film “Valerian e la città dei mille pianeti”: due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha, per fronteggiare le forze che minacciano l’universo. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il film “The Young Victoria”: Inghilterra, Ottocento. La principessa Vittoria lotta per la successione. Tra intrighi e amori, riesce a imporsi. Subito dopo, lo show musicale “7 donne accanto a te”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia Weekend”. A seguire, il film “Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre desolate”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Vita da giungla: alla riscossa!”: Maurice ha tutto di un pinguino, ma in lui si nasconde una tigre. Il pinguino, allevato da una tigre e tutt’altro che maldestro, è diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici, “La squadra della giungla”, Maurice conta di rimettere ordine e giustizia nella foresta, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente invece di distruggerla. In seconda serata, il film d’animazione “Boxtrolls – Le scatole magiche”.

Su La 7 va in onda il film “I tartassati”: il cavalier Pezzella, che possiede un grande negozio di tessuti, teme un’ispezione della Tributaria. Quando questo avviene, Pezzella cerca ogni espediente per corrompere l’onesto maresciallo Topponi. I suoi tentativi risultano vani, nonostante il negoziante cerchi anche di sfruttare la relazione tra suo figlio e la figlia di Topponi. Subito dopo, il film “Totò cerca moglie”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “La passione di Cristo”: le ultime ore del Cristo, le sofferenze, le torture e il perdono universale come gesto d’amore universale verso gli uomini.

Rai 1

20:50 Veglia pasquale presieduta da Papa Francesco

00:00 RaiNews24

Rai 2

21:20 Valerian e la città de mille pianeti (film)

23:30 Tg2 Dossier

Rai 3

21:20 The young Victoria (film)

23:30 7 donne accanto a te

Rete 4

21:20 Stasera Italia Weekend

00:30 Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì (film)

Italia 1

21:20 Ciao Darwin 8-Terre desolate

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Vita da giungla: alla riscossa! (film)

23:30 Boxtrolls – Le scatole magiche (film)

La 7

21:20 I tartassati (film)

23:30 Totò cerca moglie (film)

Maria Rita Gagliardi

