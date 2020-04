La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 13/04/2020 al 19/04/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Capricorno

Capricorno. Settimana difficile questa, anche se- per fortuna- non come lo è stato l’inizio del mese di aprile. Le emozioni amorose che ti accingi a vivere potranno essere altalenanti e forse domani e martedì ti capiterà di discutere più del solito col partner. Anche se il fine settimana vedrà un miglioramento, cerca di evitare gli scontri nella giornata di domenica (in particolar modo se hai a che fare con un Leone o un Acquario). Giove è comunque dalla tua parte. Sul lavoro sono in vista dei cambiamenti che dovrai gestire con prudenza, così come le tue finanze. Mercurio dissonante porta qualche fastidio.

Tre stelle per Toro, Cancro, Vergine, Bilancia e Pesci

Toro. La settimana che sta per arrivare ti consiglia di agire con prudenza e di non commettere azzardi. Fai attenzione, in particolare, nella giornata del 16 aprile. Stai vivendo della perplessità dal punto di vista professionale. Ecco, forse c’è già stato un cambiamento di ruolo, ma ci sono cose che non ti convincono del tutto. Il denaro potrebbe scarseggiare e chi guida un’attività commerciale vive alla giornata. Gli eventi che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi hanno ritardato dei progetti e forse questo ha fatto entrare in crisi un amore. Forse sei anche prevenuto nei confronti di una persona. Qualche dubbio con Vergine e Gemelli;

Cancro. Settimana che si apre un po’ sottotono per poi garantire un recupero nel weekend. Hai del terreno da recuperare in amore: la convivenza forzata a cui ti hanno costretto i recenti eventi, anziché favorire un recupero delle emozioni, ha forse creato tensioni. Il cielo è comunque positivo per i nati del segno che cercano un amore e che entro l’estate potrebbero incontrare una persona speciale in grado di risvegliare il loro cuore. Per questo, adesso, è importante agire e non restare in un angolo. Agire, ma con prudenza, è ciò che bisogna fare anche in ambito professionale. Tra lunedì e martedì ci sarà un possibile contenzioso che dovrai risolvere con audacia;

Vergine. La nuova settimana partirà bene, per poi subire un calo a partire da venerdì: proprio venerdì dovrai evitare di concludere accordi importanti. Probabile che tu sia costretto a rimandare una decisione di lavoro. La stabilità è la condizione che stai cercando di raggiungere in amore. Lunedì e martedì saranno giornate sì, anche per le coppie che stanno vivendo una crisi. La dissonanza di Venere– in aspetto non buono fino ad agosto- ora fa sì che tutte le tensioni vissute nel corso degli ultimi tempo siano difficili da gestire. Il consiglio: non recriminare;

Bilancia. La settimana partirà con delle tensioni, per cui sarà il caso di non esporsi troppo. I problemi economici stanno per bussare alla tua porta e Mercurio dissonante indica proprio un problema che ti troverai a dover risolvere. Tuttavia, non è solo colpa della condizione particolare vissuta in queste settimane: già a gennaio i nati del segno avvertivano delle tensioni in casa. Quel che è certo è che è arrivato il momento di prendere delle decisioni sul alcuni rapporti amorosi, e non si può più rimandare. Bene la professione perché è tornata la voglia di programmare e di mettersi in gioco. Non affaticarti troppo lunedì e martedì;

Pesci. Anche per te, come per il segno della Bilancia, a una partenza con più scuri che chiari seguirà una ripresa nel weekend. Domenica il Sole favorevole ti aiuterà nelle attività pratiche. Rinnovamento in vista per chi non è riuscito a far fronte ai problemi economici sorti negli ultimi tempi. In amore più spine che rose: c’è una distanza da ridurre con la persona del cuore e tu stesso non ti senti sereno. Non lasciarti andare, senza prima aver ragionato, alle storie che possono nascere a partire da adesso. Domenica cerca di andare a caccia di tranquillità.

Quattro stelle per Gemelli, Scorpione, Sagittario e Acquario

Gemelli. Settimana da sfruttare per il segno dei Gemelli. Giovedì, soprattutto, sarà la giornata migliore dei prossimi sette giorni: cerca di viverla al meglio. Potranno arrivare delle buone proposte lavorative e non le dovrai sottovalutare. Il rovescio della medaglia sono delle spese non previste, indotte anche da un novilunio pesante. Venere, in transito, dà vitalità alla tua passione e ti permette di approfondire alcune nuove conoscenze. Chi ha vissuto un amore finito male nel passato ora dovrebbe cercare di lasciarsi andare alle emozioni. Attenzione ai rapporti con Cancro, Pesci e Capricorno, che potranno essere più conflittuali;

Scorpione. Buone notizie per il segno dello Scorpione. La settimana che sta per iniziare sarà foriera di occasioni positive, fatta eccezione per giovedì 16 aprile (giorno in cui sarai meno attivo). In amore ti sei ormai lasciato alle spalle le polemiche vissute nel mese di marzo ed è arrivato il momento di recuperare. Nelle coppie di lunga data i due partner si potranno venire incontro. Per quanto riguarda il lavoro, chi attende un rinnovo non ha da temere perché entro l’estate arriveranno delle opportunità. In questo momento sono favoriti i contatti con l’estero. Cerca di sfruttare bene il weekend. Mi raccomando: tieni sempre sotto controllo le finanze;

Sagittario. Marte e Saturno sono favorevoli e ti regalano la voglia di metterti in gioco e portare avanti nuovi progetti lavorativi. Da sfruttare fino in fondo la giornata di giovedì 16 aprile, anche se le stelle consigliano sempre di gestire il tutto con calma. Insomma, riemergi dopo un periodo difficile e questa nuova vitalità professionale toglierà inevitabilmente spazio all’amore. Tu non ami la routine, sei portato sempre proiettato verso le novità del futuro. Cosa significa? Che le costrizioni e l’indecisione causate dal periodo che stiamo vivendo hanno reso più pesanti i rapporti di coppia. I nati del segno che stanno uscendo da una delusione dovranno cercare di riemergere;

Acquario. Le stelle ti consigliano di sfruttare il prossimo weekend come momento di revisione, in positivo, delle tue scelte. Vivi una situazione di disagio in ambito sentimentale: questo succede, per esempio, ai nati del segno che non sanno scegliere tra due storie o che avrebbero voluto mettere fine a una relazione che invece si è trascinata. Qualche irritazione sarà portata da Marte. Fai sempre attenzione alle spese non necessarie perché le finanze, allo stato attuale, non consentono di fare progetti a lunga scadenza in amore. Mercurio, che inizia una lunga opposizione, ti indica di fare attenzione anche sul lavoro, e in particolare al rapporto con i tuoi capi.

Cinque stelle per Ariete e Leone

Ariete. Settimana molto buona, quella che sta arrivare, con delle proposte positive in arrivo (dopo mercoledì) e una domenica intrigante. Lunedì e martedì evita di prendere decisioni dal punto di vista professionale perché saranno le giornate più stancanti dei prossimi sette giorni. Mercurio in transito ti rende forte e affascinante. Questo non basta a lenire la forte insoddisfazione che avverti dal punto di vista sentimentale. Chi vive una crisi col partner dovrà chiedersi se vale la pena oppure no andare avanti con questo rapporto e, se sì, come fare per rivitalizzarlo;

Leone. Dovrai gestire con cautela le giornate di martedì e mercoledì, ma per il resto le stelle sono dalla tua parte. Mercurio torna favorevole e ti dà una spinta in amore: probabile che tu possa sentire di nuovo vivo un interesse mentale avvertito per una persona. C’è passione e sono favoriti gli incontri su internet e (perché no?) anche il ritorno di un amore che avevi perduto. Buone notizie anche dal punto di vista professionale perché è in arrivo del denaro, dopo mesi di privazione. Giorno 15, forse, dovrai sborsare qualche soldo.

Maria Mento

