Coronavirus: 14enne si prende cura della mamma positiva ma muore fulminato

Voleva tenere la casa in ordine in attesa del ritorno della madre, ricoverata per Covid-19 ma a 14 anni è morto a causa di un tragico incidente

Si è preso cura della mamma, positiva al coronavirus, ma è morto a soli 14 anni a causa di un terribile ed improvviso incidente. Ha davvero dell’assurdo quanto accaduto a Juan Eduardo, il maggiore di tre fratelli che per giorni ha badato alla casa, pulendola, tenendo in ordine e andando addirittura a fare la spesa in attesa del momento in cui la madre, ricoverata in ospedale con i sintomi del Covid-19, avrebbe fatto ritorno. Premuroso e amorevole, così lo ha descritto la madre Adriana dopo la sua morte, spiegando che “era la gioia della famiglia”. Alla 37enne, taxista, è stato diagnosticato il coronavirus lo scorso 14 marzo presso il National Institute of Respiratory Diseases di Città del Messico; proprio in virtù della sua attività lavorativa la donna non ha idea di chi possa averla contagiata e ha continuato a lavorare fino al manifestarsi dei primi sintomi della malattia. Adriana ritiene di aver contratto l’infezione nell’ultima settimana di febbraio: il test è stato effettuato il 20 marzo e pochi giorni dopo è arrivato il riscontro terribile. Da quel giorno il 14enne ha cominciato a prendersi cura di lei, inizialmente in isolamento domiciliare. Ma il 3 aprile è sopraggiunta una grave crisi respiratoria che ne ha reso necessario l’immediato ricovero.

La casa allagata e il terribile incidente, morto a 14 anni

I due fratelli di Juan Eduardo sono stati ospitati da una zia ma lui ha deciso di rimanere a casa per tenerla in ordine fino al ritorno della mamma. Purtroppo però poche ore dopo sulla cittadina di Ecuatepec si è abbattuto un temporale violentissimo e l’abitazione è stata invasa dall’acqua; mentre il giovane cercava di ripulire casa è rimasto fulminato, per ragioni ancora da chiarire. Nel frattempo la donna è andata via via migliorando, ma ha purtroppo ricevuto la drammatica notizia.

