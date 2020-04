La profezia di Otelma: il peggio fra dieci anni. Coronavirus? Spiraglio verso autunno

Mentre scrive la tesi per la sua settima laurea, il divino Otelma lancia un’ inquietante profezia sul futuro, e sulla politica aggiunge “Conte? Cadrà a breve”

Il divino Otelma, il re indiscusso delle profezie fantascientifiche, ha lanciato una delle sue famose previsioni su quello che ci aspetta dopo la fine del coronavirus. Secondo il bizzarro mago, Dio in terra per la Chiesa dei viventi da lui stesso fondata, il peggio deve ancora venire.

Lo spiraglio di luce arriverà verso l’autunno

In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, il divino Otelma ha dichiarato che la morsa del virus si allenterà solo verso fine maggio. Ma riguardo questo aspetto, il mago mette in guardia tutti noi: maggio dovrà essere affrontato con prudenza, poiché il morbo incomberà ancora nelle nostre vite, e non dobbiamo sottovalutarlo. Lo spiraglio di luce potrebbe arrivare solo verso l’autunno, ma stiamo attenti: “Il morbo è astuto e crudele, e sfrutterà ogni occasione per risorgere”, ha affermato il mago.

Per il divino Otelma il peggio arriverà fra un decennio

Ma il peggio deve ancora venire: secondo il divino Otelma, quando il morbo abbandonerà il pianeta, “Gli umani si sveglieranno fragili, attoniti e ben consapevoli della loro impotenza”. Dopo dieci anni di sofferenze, inoltre, “riapparirà un morbo crudele che sembrava essere scomparso”. Un male nefasto, quindi, tornerà a strisciare fra i viventi.

Anche rispetto al governo il divino non è molto positivo. Oltre a ritenere la gestione dell’emergenza assolutamente confusionaria, l’apertura delle urne segnerà la fine di molti personaggi attualmente presenti nel panorama politico, primo fra tutti Conte. Insomma, secondo le previsioni del divino, non ci aspetta un futuro per niente roseo. Non ci resta che sperare l’arrivo di una profezia migliore.

