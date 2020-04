La confessione di Anna Maxwell Martin: “Io e Roger non stiamo più insieme”

L’attrice delle serie TV Motherland e Line of Duty, Anna Maxwell Martin, ha rivelato di essersi separata da suo marito.

La 42enne era stata legata sentimentalmente al regista cinematografico e teatrale Roger Michell per 16 anni. Dalla loro unione sono nate due bambine: Maggie, dieci anni e Nancy, sette.

Tuttavia, nonostante la separazione, il padre delle bimbe è una presenza “di supporto”, come rivelato dalla stessa attrice a You Magazine: “Non stiamo più insieme – ha spiegato Anna Maxwell Martin – Il nostro matrimonio è finito e siamo separati da parecchio tempo. Non ne ho parlato finora perché non mi sembrava giusto per tutte le persone coinvolte”.

“Ci sono quattro bambini a cui pensare. Ci è voluto un sacco di tempo, ma ce la stiamo cavando”, ha poi aggiunto l’attrice.

“Le cose non sempre vanno come dovrebbero”

Alla domanda su come se la stesse cavando da sola, la Maxwell Martin ha voluto elogiare l’ex marito: “Roger è fantastico, mi sento incredibilmente supportata”.

“Abbiamo anche una tata brillante e poi c’è mia mamma che mi dà una mano con le piccole, quindi va tutto bene”, ha detto l’attrice. “Roger era ed è molto speciale nella mia vita- Quando l’ho incontrato ho immaginato fosse davvero la ‘mia’ persona, anche se le cose non sempre vanno come dovrebbero. Ma si va avanti”.

