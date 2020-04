Deputata beccata dalla polizia mentre cercava la fuga per la Pasquetta: “Mi sposto per lavoro”

La deputata del gruppo misto Sara Cunial è stata denunciata dalla Polizia Municipale per aver violato le regole della quarantena pur di fare una gita di Pasquetta.

Ieri sono apparse sui social le immagini di alcuni cittadini palermitani che in barba ai divieti di assembramento, avevano orchestrato un barbecue di Pasqua sul tetto del loro palazzo. Un tentativo “furbo” di aggirare le regole imposte dal governo per la sicurezza di tutti che è stato scoperto grazie all’elicottero della Polizia. Il ministero dell’interno aveva previsto che molti italiani avrebbero cercato di effettuare gite e riunioni familiari per la due giorni di festività pasquali e per evitarlo ha intensificato i controlli schierando esercito e le forze dell’ordine in posti di blocco alle uscite delle città, ed impiegando elicotteri e droni per sorvolare i quartieri.

Il raddoppio dei controlli era stato annunciato venerdì pomeriggio con una circolare riportata da tutti i mezzi di stampa. Ciò nonostante c’è chi ha provato a sfuggire ai controlli. Tentativo che è stato fatto questa mattina anche dalla deputata del gruppo misto parlamentare Sara Cunial. L’ex componente del Movimento 5 Stelle è stata fermata da una pattuglia della Polizia Municipale mentre cercava di dirigersi ad Ostia lungo la via del Mare.

Deputata beccata a violare la quarantena: “Mi sposto per lavoro”

A giustificazione dello spostamento, secondo quanto riportato da ‘Leggo‘, pare che la deputata abbia detto agli agenti: “Sto girando per motivi di lavoro in quanto deputata”. La motivazione, però, non è stata creduta dagli agenti, i quali sapevano perfettamente che il Parlamento oggi è chiuso e che quindi la necessità di spostamento veniva a mancare. Dopo aver controllato, i municipali hanno multato l’onorevole in base a quanto prescritto da uno dei dpcm firmati da Conte nei giorni scorsi.

La Cunial è conosciuta sul web per la sua posizione apertamente No Vax e per essere stata cacciata dal Movimento 5 Stelle. Prima di lei un altro deputato era stato denunciato e multato per essere andato a correre a Villa Borghese dopo che l’attività fisica nei parchi era stata vietata. In quel caso ad aver tentato di aggirare i divieti era stato Valentino Valentini di Forza Italia. Il quale per giustificarsi aveva ammesso candidamente di non sapere che era stata vietata l’attività sportiva.

