Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2020: il Leone deve stare attento a denaro e lavoro, i Vergine sono in recupero

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Pasquetta non troppo semplice, questa dell’Ariete. Immagino la difficoltà del periodo, con questo senso di libertà a cui per ora non possiamo dare voce. Mi auguro che tu abbia vicino una bella persona, che ti aiuti a far volare la tua fantasia: questo è molto importante. Potresti anche approfondire un rapporto tramite social;

Toro. Cerca di non strafare perché l’agitazione è in agguato. Luna e Giove ti sono favorevoli e questo significa che potresti aver trovato la soluzione a un problema. A chi non ha ufficializzato una storia d’amore rivelo che agosto sarà un mese importante, grazie a una Venere che ti strizza l’occhiolino;

Gemelli. Siete meno turbati. Forse la Pasqua non è stata divertente, ma il tuo pensiero è rivolto a chi non c’è più o a qualcuno che è lontano- fisicamente o metaforicamente- da te. Potrebbe esserci stato un litigio banale, ma puoi recuperare perché Venere è nel segno e lo sarà fino ad agosto. Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi potrebbero anche arrivare importanti proposte lavorative;

Cancro. Oggi ti consiglio di contare fino a dieci prima di parlare. A te piace metterti in gioco, ma se hai a che fare con persone che si pongono negativamente nei tuoi confronti è quasi inevitabile arrabbiarsi. Questo ti succede da oltre un paio di settimane: si litiga o si discute quotidianamente.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi ponderare bene le tue decisioni per quel che concerne lavoro e denaro. Saturno sarà opposto per poche settimane, per cui bisogna fare attenzione. Non sai più se sia il caso di dare fiducia a determinate persone o situazione. Magari non sai se continuare con un lavoro dipendente o, se hai un’attività, ti trovi a dover diversificare. Vantaggi in amore;

Vergine. Le stelle sono stressanti, ma c’è una cosa buona: tu potresti essere premiato. Il 2020 è in anno importante per la maggior parte dei nati del segno. Tu sai che il tuo operato viene apprezzato: hai ricevuto premi e conferme agli inizi dell’anno. A fine aprile, e per tutto maggio, partirà un periodo di recupero. Se l’amore è in crisi cerca di pesare bene le tue parole;

Bilancia. Inizio di settimana importante, anche se ancora non hai raggiunto il giusto equilibrio interiore che stai cercando. Non dovresti lasciarti troppo prendere dalle preoccupazioni e dai desideri altrui. Negli ultimi tempi hai pensato di privilegiare le emozioni degli altri, e questo è sbagliato se ti ha portato a mettere in secondo piano le tue. Devi ritrovare un po’ di sano egoismo: questo vale soprattutto se hai vissuto delle tensioni in famiglia;

Scorpione. Luna buona. La tua condizione è sempre particolare perché ti senti tormentato dal passato. Forse hai deciso di lasciare un certo ruolo lavorativo per stare un po’ per conto tuo. Certo, tutto dipende anche dall’età di ciascuno: chi ha più di 50 anni cerca la tranquillità, mentre chi è più giovane è a caccia di opportunità. Le chiamate e le novità non mancheranno. L’amore è un po’ scialbo perché non ci sono grandi emozioni (ma non dimentichiamo che tu sei anche un tipo molto esigente).

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei protagonista di una rivoluzione che nella tua vita porta Saturno, in buono aspetto. Sei anche protagonista di una sorta di trasgressione e stress che per ora stanno attanagliando l’amore. Non tutti litigano col partner, questo no, ma in questi giorni vivi una lontananza– fisica o emotiva- che va colmata. Sii prudente;

Capricorno. Grandi idee per te. Anche chi ha avuto grandi disagi non deve temere perché presto si aggiusterà tutto: tu sei capace di uscire vincitore anche dai periodi più complicati e vedrai che maggio sarà un mese molto importante. Molti potrebbero addirittura invidiare la tua posizione;

Acquario. Sei un po’ elettrico e devi fare attenzione: cerca di non scatenare tensioni con le persone che ti stanno attorno. Vivrai una fase di recupero ma verso la metà di questa settimana sarai particolarmente affaticato. Polemiche sul lavoro perché hai deciso di puntare i piedi. Molti hanno chiuso un progetto, o un programma, e hanno cambiato la loro vita;

Pesci. Le emozioni sono tutto per te ma che fare se non sono ricambiate? Se una persona è lontana da te potrebbe farti stare male. Chi si è separato da poco ancora non si fida delle nuove emozioni. Le questioni professionali si sbloccheranno piano piano. Le prime notizie positive arriveranno già dopo il 23 di aprile.

