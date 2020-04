Benedetta Rossi replica a un hater: “Il cretino sei tu” – VIDEO

Benedetta Rossi ha replicato duramente agli insulti cattivi di un hater, ecco cosa ha detto su Twitter la foodblogger

Benedetta Rossi è stata insultata e attaccata da un hater su Twitter, le ha dato della cretina e ha detto che lo infastidisce. Ha poi aggiunto: “La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa“.

La nota e seguita foodblogger non è rimasta in silenzio dopo aver letto il commento. Piuttosto seccata ha risposto agli insulti dell’hater con queste parole: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB. Alla faccia del ca**o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fratè… il cretino sei tu“.

In moltissimi hanno appoggiato e sostenuto la risposta della Rossi, altri l’hanno invece definita un po’ esagerata.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!