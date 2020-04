Che fine hanno fatto Lorena Forteza e Natalia Estrada, protagoniste del film Il Ciclone

Natalia Estada e Lorena Forteza sono le protagoniste dello storico film “Il Ciclone”. Che fine hanno fatto le due attrici?

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il “Il Ciclone”, film cult del 1996 che, ancora oggi, riesce a raccogliere, davanti ai teleschermi, milioni di telespettatori. Protagoniste della pellicola, diretta da Leonardo Pieraccioni, sono le due, ormai ex, attrici Lorena Forteza e Natalia Estrada. Delle due, da diversi anni, in tv si sono perse completamente le tracce. Che fine hanno fatto?

Le nuove vite di Lorena Forteza e Natalia Estrada

Lorena Forteza, che oggi ha 44 anni, dopo il grande successo è aumentata di peso ed è stata protagonista di un brand di abiti femminili per taglie forti. Nel 2004, ha chiesto aiuto al programma “Bisturi! Nessuno è perfetto” per perdere peso e dopo la partecipazione al film tv “Il mondo è meraviglioso” del 2005, ha fatto perdere le sue tracce. Oggi, non sente la mancanza del mondo dello spettacolo, non è sposata e si divide tra la Spagna e l’Italia, dove vive suo figlio Ruben, di 23 anni.

Natalia Estrada, invece, manca dai nostri teleschermi dal 2006, anno in cui ha conosciuto Andrea Mischianti, il suo attuale marito. I due vivono in provincia di Asti e lavorano insieme nel loro maneggio. L’ex showgirl ama stare con i suoi cavalli che, spesso, porta in giro per le fiere. Tra l’altro, un anno fa, è diventata nonna: la figlia Natalia Junior, avuta dall’ex marito Giorgio Mastrota, ha dato alla luce il piccolo Mario.

Maria Rita Gagliardi

